Новичок «МЮ» Хойлунн: болел за этот великий клуб с детства

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунн дал своё первое интервью в качестве игрока английского клуба.

«Не секрет, что я болел за этот великий клуб с детства и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Я невероятно взволнован этой возможностью воплотить эту мечту в реальность и полон решимости отплатить за доверие, которое клуб проявил ко мне. Моя карьера ещё только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперёд и играть с командой, в которой выступают футболисты мирового уровня.

Поговорив с менеджером, я понял, что эта среда идеально подходит для моего развития. Я наслаждаюсь возможностью работать с одним из лучших тренеров в мире. Уверен, что под его руководством и с его поддержкой я способен добиться многого вместе с моими новыми товарищами по команде в этом особенном клубе», — сказал Расмус в интервью пресс-службе клуба.