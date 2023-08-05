Андрей Червиченко объяснил разгромное поражение «Ростова» от «Крыльев» со счётом 1:5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» (5:1).

«Отсутствие Осипенко сказалось на обороне команды. Те, кто сегодня вышел, были абсолютно не готовы играть в гостях, где хозяева будут атаковать. Защита полностью провалила матч.

Я думал, что выпустят Семенчука, но выпустили других — результат налицо. Это проблема «Ростова» — у них небольшая скамейка и не так много серьёзных игроков. Если ещё кто-то выпадает, то идёт обрушение.

То же самое было в конце прошлого сезона, когда «Ростов» шёл на втором месте, а потом выпали два ключевых игрока — в итоге не смогли остаться даже в тройке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.