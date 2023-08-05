В «Кубани» рассказали, останется ли Александр Григорян в клубе после скандального интервью

Глава пресс-службы «Кубани» Клим Нигматуллин рассказал, останется ли в клубе главный тренер краснодарской команды Александр Григорян после скандального интервью. Напомним, ранее журналистка задала вопрос о возможном увольнении Григоряна, на что специалист ответил оскорблением. Он назвал Викторию Кэшби маленькой глупой девочкой. После это тренер бросил трубку.

«Работает ли Григорян в команде? Конечно, он работает. Были ли к тренеру применены санкции после его скандального интервью? Давайте оставим это без комментариев», — приводит слова Нигматуллина «Евро-Футбол.Ру».

56-летний тренер Александр Григорян возглавил «Кубань» в конце прошлого сезона и помог краснодарскому клубу сохранить место в Мелбет Первой лиге. На старте нового сезона клуб специалиста проиграл три матча из трёх и расположился на 18-м месте в турнирной таблице. В ближайшем туре чемпионата «Кубань» примет на своём стадионе астраханский «Волгарь», который также имеет ноль очков в своём активе.