«Оренбург» — «Урал»: гости открыли счёт

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. «Урал» сумел этим воспользоваться и открыл счёт на 21-й минуте. Забитым мячом отметился полузащитник Андрей Егорычев. Защитник гостей Силвие Бегич из центрального круга отыграл налево на Егорычева, который на скорости без сопротивления сместился в центр, ворвался в штрафную площадь и также без сопротивления пробил мимо вратаря в дальний угол — 1:0.

После двух сыгранных матчей в активе «Оренбурга» лишь одно набранное очко — подопечные главного тренера Иржи Ярошика потерпели поражение в игре с московским «Спартаком» (2:3) и сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1). «Урал» располагает четырьмя набранными очками, которые екатеринбуржцы заработали, обыграв ЦСКА (2:1) и сыграв вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).