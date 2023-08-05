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«Оренбург» — «Урал»: гости открыли счёт

«Оренбург» — «Урал»: гости открыли счёт
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. «Урал» сумел этим воспользоваться и открыл счёт на 21-й минуте. Забитым мячом отметился полузащитник Андрей Егорычев. Защитник гостей Силвие Бегич из центрального круга отыграл налево на Егорычева, который на скорости без сопротивления сместился в центр, ворвался в штрафную площадь и также без сопротивления пробил мимо вратаря в дальний угол — 1:0.

После двух сыгранных матчей в активе «Оренбурга» лишь одно набранное очко — подопечные главного тренера Иржи Ярошика потерпели поражение в игре с московским «Спартаком» (2:3) и сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1). «Урал» располагает четырьмя набранными очками, которые екатеринбуржцы заработали, обыграв ЦСКА (2:1) и сыграв вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 21'   0:2 Каштанов – 37'
Удаления: Мансилья – 7' / нет
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