Александр Соболев — лучший ассистент РПЛ среди центрфорвардов
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26-летний нападающий московского «Спартака» Александр Соболев стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги с начала прошлого сезона, отдав две голевые передачи во встрече с казанским «Рубином». Матч завершился разгромной победой красно-белых со счётом 4:1.
Соболев ассистировал голам полузащитников Тео Бонгонда и Михаила Игнатова. Он во второй раз в карьере отдал две голевые передачи в матче РПЛ. С начала прошлого сезона у него восемь результативных передач – лучший результат в лиге среди центрфорвардов.
Футболист выступает за «Спартак» с июля 2020 года. В составе клуба он стал победителем Фонбет Кубка России в 2022 году. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Соболева — € 9 млн.
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