Игра «Спартака» — загляденье! Бонгонда и Медина сделали команду новым лидером РПЛ

Три победы в трёх матчах – блестящий старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ! Команда Гильермо Абаскаля набрала девять очков и делит лидерство с «Краснодаром». А новички красно-белых доказывают голами, что тренер с ними не ошибся.

В дебюте игры главными действующими лицами были нападающий «Рубина» Фамейе и центральный защитник «Спартака» Джикия (капитан наконец-то вернулся в основу, а Дуарте – на скамейку). В одной из первых атак казанцев Фамейе опередил Джикию после передачи в штрафную, и в ганца врезался вылетевший из ворот Максименко. Это был бы пенальти, если бы голкипер «Спартака» не сыграл сначала в мяч. Красно-белые в эти минуты вообще плохо справлялись с забросами в исполнении хозяев, которые врубили максимально высокий темп. В том числе из-за того, что атакующее трио Бонгонда – Промес – Соболев не оказывало давления на защитников «Рубина». В результате команда Рашида Рахимова создала ещё один супермомент с участием Фамейе. Форвард грамотно выбрал позицию на подборе. Джикия сбросил мяч в борьбе прямо на ногу ганцу, но потом сам же спас «Спартак», остановив летевший в ворота мяч.

Около четверти часа команде Абаскаля было тяжело. Когда «Рубин» взял паузу, чтобы отдышаться, «Спартак» захватил инициативу. Прижал соперника к воротам серией стандартов. А на 19-й минуте яркий новичок красно-белых Бонгонда забил свой третий гол в новом сезоне (с учётом Кубка России). У «Рубина» возникли проблемы с перестроениями в обороне, так как один из защитников выдернулся из линии, а Тео нырнул в зону между неудачно сыгравшими позиционно Грицаенко и Рожковым. Соболев с Промесом, в свою очередь, классно отклеились от центрбеков под приём мяча между линиями. Всё – как по нотам. Реализовать выход один на один после восхитительной разрезающей передачи Соболева было для Бонгонда делом техники.

После этого «Рубин» долго искал себя. «Спартак», казалось, контролирует игру – Соболев забил второй. Правда, из офсайда. А перед перерывом ещё один период сверхактивности подарил казанцам ответный гол. Игроки «Спартака» неудачно расставились на стандарте (штрафной на самом деле был назначен ошибочно), и Иву остался один перед штрафной. Несмотря на то что удар у игрока сборной Армении не совсем получился, ему невольно помог Хлусевич: подставил голову под мяч – сотворил автогол. Это было первое попадание «Рубина» в створ.

«Спартак» мог бы эффективнее задействовать фланги против схемы 5-3-2 у «Рубина». Крайние защитники имели возможности относительно свободно подключаться вперёд. Но, например, слева не хватает левшей – там играют два правоногих футболиста. Абаскаль, видимо, тоже пришёл к этому выводу, и на исходе часа матча состоялась долгожданная премьера Медины в «Спартаке». Экс-игрок ЦСКА занял место левого хавбека и уже через минуту забил! Вот это дебют! Парагваец поучаствовал в развитии атаки и нанёс точный удар головой. Сделавшего кросс Денисова никто не встретил, а Кабутов проиграл позицию Медине.

Потом быстро стало понятно, что Медина не будет привязан к левому флангу. Видимо, чтобы лучше завязывалась контригра при счёте 2:1, Абаскаль сдвинул парагвайца в центр. С точки зрения управления игроками, смены тактики испанский тренер «Спартака» работает, конечно, очень интересно. В том числе за счёт движения Медины красно-белые забили третий гол. Парагваец рывком из глубины к центрбекам отвлёк на себя Грицаенко – в обороне «Рубина» образовалась дыра. Спартаковцы её здорово использовали. Соболев сделал вторую голевую передачу, а Игнатов забил, хотя перед ударом ковырнул газон.

«Рубин» развалился. Точнее, его развалил «Спартак» своими перестроениями и взаимодействиями. Во втором тайме хозяева вчистую проиграли центр гостям. В результате уже на 73-й минуте счёт стал крупным. Впечатляющий проход Мартинса Перейры завершил ударом в касание Промес. Второй бомбардир РПЛ прошлого сезона забивает второй тур подряд.

Медина в первом матче за «Спартак» совершил 31 касание мяча (причём их было много не только слева, но и в центре, и справа), отдал 20 точных передач из 21, включая один пас под удар, сделал одну обводку и один отбор, заработал на себе два фола, а главное – забил своим единственным ударом. Успешный дебют парагвайца. Он точно не будет чужим в «Спартаке» Абаскаля.