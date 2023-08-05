Мацей Рыбус ответил на вопрос, жалеет ли, что покинул «Спартак»

33-летний польский защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус поделился мыслями об уходе из московского «Спартака».

«Жалею ли, что покинул «Спартак»? Я там почти не играл последние полгода. Нужно было принимать какое-то решение.

Не было принципиально играть со «Спартаком». Я в хороших отношениях со всеми из клуба. Контракт расторгли по согласию сторон. Принципиально не было, потому что я на сто процентов не был готов. Не знал, смогу ли сыграть сегодня», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. В составе красно-белых отличились новички Тео Бонгонда и и Хесус Медина, а также Михаил Игнатов и Квинси Промес. Единственный гол казанской команды в матче забил Угочукву Иву.

«Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.