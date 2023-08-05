Малком забил первый гол за «Аль-Хиляль»
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Продолжается матч четвертьфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встречаются саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». На момент написания новости счёт 3:1 в пользу «Аль-Хиляля».
Клубный кубок арабских чемпионов. 1/4 финала
05 августа 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Окончен
1 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Милинкович-Савич – 14' 0:2 Аль-Давсари – 45+2' 1:2 Ромариньо – 56' 1:3 Малком – 71'
Нападающий Малком, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», отметился голом на 70-й минуте встречи, укрепив преимущество своей команды.
Права на видео принадлежат UAFA.
Напомним, 26-летний Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Ранее состав «Аль-Хиляля» пополнили Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и главный тренер Жорже Жезуш.
На Кубке арабских чемпионов «Аль-Хиляль» вышел из группы В со второго места, а «Аль-Иттихад» занял первое место в группе А.
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