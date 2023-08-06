Мухин и Набабкин ярко праздновали гол, Майданов поддерживал армейцев. Фото дерби

Вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.

На 30-й минуте встречи нападающий хозяев Фёдор Чалов реализовал пенальти, выведя ЦСКА вперёд. Буквально через пару мгновений, на 31-й минуте матча, защитник армейцев Милан Гаич после красивой атаки удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте встречи Максим Мухин сделал счёт в матче разгромным. На 61-й минуте автогол Фёдора Чалова помог гостям отыграть один мяч — 3:1. На 64-й минуте Максим Мухин смог вновь отличиться, оформив дубль и вновь доведя счёт матча до разгромного. Матч так и закончился — 4:1, разгромная победа ЦСКА.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.