Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» пройти «Аль-Иттихад», Бензема не забил пенальти

Завершился матч четвертьфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встречались саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Встреча завершилась победой «Аль-Хиляля» со счётом 3:1.
На 14-й минуте Сергей Милинкович-Савич вывел «Аль-Хиляль» вперёд. В концовке первого тайма Салем аль-Давсари удвоил преимущество команды, реализовав 11-метровый удар. На 56-й минуте Ромариньо отыграл один мяч, а на 70-й минуте первый гол за «Аль-Хиляль» забил Малком, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит». На 78-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, известный по выступлениям за мадридский «Реал», не реализовал пенальти.
Права на видео принадлежат UAFA.
«Аль-Хиляль» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов, где сыграет с победителем пары «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».
- 5 августа 2023
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