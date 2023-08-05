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Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» пройти «Аль-Иттихад», Бензема не забил пенальти

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» пройти «Аль-Иттихад», Бензема не забил пенальти
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Завершился матч четвертьфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встречались саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Встреча завершилась победой «Аль-Хиляля» со счётом 3:1.

На 14-й минуте Сергей Милинкович-Савич вывел «Аль-Хиляль» вперёд. В концовке первого тайма Салем аль-Давсари удвоил преимущество команды, реализовав 11-метровый удар. На 56-й минуте Ромариньо отыграл один мяч, а на 70-й минуте первый гол за «Аль-Хиляль» забил Малком, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит». На 78-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, известный по выступлениям за мадридский «Реал», не реализовал пенальти.

Права на видео принадлежат UAFA.

«Аль-Хиляль» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов, где сыграет с победителем пары «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Клубный кубок арабских чемпионов. 1/4 финала
05 августа 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Окончен
1 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Милинкович-Савич – 14'   0:2 Аль-Давсари – 45+2'   1:2 Ромариньо – 56'   1:3 Малком – 71'
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