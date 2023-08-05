Игрок ЦСКА Кучаев: точно не буду говорить что-то плохое в адрес Марио Фернандеса и Медины

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался на тему переходов бывших игроков армейцев Марио Фернандеса и Хесуса Медины в команды, являющиеся прямыми конкурентами для ЦСКА в чемпионате.

«Это дело каждого. Я не берусь судить людей, когда не знаю всю ситуацию. Говорить что-то плохое в адрес Марио Фернандеса и Медины я точно не буду — это их выбор и их жизнь. Последствия переживать будут они», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Марио Фернандес и Хесус Медина ранее выступали за московский ЦСКА. Этим летом парагвайский полузащитник ушёл из стана армейцев в московский «Спартак», подписав контракт до 2027 года, а Фернандес перебрался в санкт-петербургский «Зенит» в качестве свободного агента.