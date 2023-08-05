Игрок ЦСКА Кучаев: Медина забил? Нас не особо интересует «Спартак»
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал гол экс-игрока армейцев Хесуса Медины за «Спартак» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:1).
«Мы смотрели начало матча «Рубин» — «Спартак», но потом готовились к своей игре. Нам сказали, что Хесус забил. Нас не особо интересует «Спартак» и кто забивает или не забивает. Он игрок другой команды. Мы думаем только о своём коллективе и своих игроках.
Нет ли желания добиваться результата, чтобы доказать Хесусу? У нас есть такое желание, но не из-за Хесуса. Просто обычное желание быть первым», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сегодня, 5 августа, ЦСКА одержал победу в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:1).
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