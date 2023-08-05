Игрок ЦСКА Мухин: «Локомотив» сейчас в дикой форме. Очень нравится, как играют

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Первые минуты было очень тяжело. «Локомотив» взял инициативу на себя. Потом как-то всё перевернулось. Так бывает. Ожидал ли такой игры от «Локо»? Конечно, ожидал. Они сейчас в дикой форме. Очень нравится, как играют», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:1. Мухин отличился дважды — на 55-й и 64-й минутах. До встречи с «Локомотивом» Мухин успел провести 55 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых смог отличиться лишь один раз. После трёх туров чемпионата России в активе у ЦСКА шесть очков, а у «Локомотива» — четыре.