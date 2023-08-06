Дубль Максима Мухина и разгромная победа армейцев — в видеообзоре матча ЦСКА — «Локомотив»

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.

На 30-й минуте встречи нападающий хозяев Фёдор Чалов реализовал пенальти, выведя ЦСКА вперёд. Буквально через пару мгновений, на 31-й минуте матча, защитник армейцев Милан Гаич после красивой атаки удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте встречи Максим Мухин сделал счёт в матче разгромным. На 61-й минуте автогол Фёдора Чалова помог гостям отыграть один мяч — 3:1. На 64-й минуте Максим Мухин смог вновь отличиться, оформив дубль и вновь доведя счёт матча до разгромного. Матч так и закончился — 4:1, разгромная победа ЦСКА.

В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). После этого армейцы победили «Ахмат» со счётом 3:2, а железнодорожники разгромили «Факел» — 4:1. Таким образом, после этого матча ЦСКА набрал шесть очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, поднявшись на пятую строчку в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в активе четыре балла.