Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре нападающего Мирлинда Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре и физическом состоянии нападающего Мирлинда Даку.

«Даку ярко дебютировал в чемпионате России, но нельзя сказать, что в матче со «Спартаком» он был заметен на поле? Он ещё не набрал. Такой игрок с его габаритами приезжает к нам, не проходя предсезонные сборы. Теперь он набирает только за счёт того, что… Мы не можем ему дать максимальную нагрузку в тренировочном процессе. Мы должны его просто вывести на три недели из состава и хорошо загрузить. Но мы не можем этого сделать в этой ситуации.

Он старается. Да, ярко дебютировал. Но эти моменты, где он будет выглядеть не очень хорошо, будут присутствовать. Наша игра больше построена на командных действиях. Если мы говорим, что в «Спартаке» индивидуальные действия… Они очень хороши один в один, очень хорошо держат единоборства игроки в атакующих действиях. Высокая скорость, скорость исполнительского мастерства на дриблинге очень хорошая. Там не только один игрок, там задействована целая группа игроков. Когда такая группа игроков работает вместе, за кем следить, кого держать, достаточно сложно. Только через организованные командные действия. И здесь не один Даку, эта реакция на второй гол была почти у всей команды. Это расстройство, какое-то неприятное ощущение. Не может так команда реагировать», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» проиграл «Спартаку» — 1:4.