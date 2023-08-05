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«Рубин» — «Спартак», арбитр Кукуляк ошибочно назначил штрафной, разбор эпизода, видео гола «Рубина», 5 августа 2023

«Это вообще не штрафной в ворота «Спартака». Гол «Рубина» — новый судейский скандал в РПЛ?
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
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Гол «Рубина» — новый судейский скандал в РПЛ?
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Арбитр Кукуляк принял решение не в пользу красно-белых. Разбор Игоря Федотова.

«Спартак» пропустил в третьем матче подряд. А если сюда приплюсовать кубковую игру, то в четвёртом. На этот раз мяч влетел в ворота «Спартака» в Казани, но этот эпизод вызывает массу вопросов.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 19'   1:1 Иву – 39'   1:2 Медина – 59'   1:3 Игнатов – 67'   1:4 Промес – 73'

В концовке первого тайма Руслан Литвинов выполнил подкат в своей штрафной площади, а Марат Апшацев рухнул на газон. Арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной удар, хотя на повторах показалось, что спартаковец сыграл в мяч. Через минуту «Рубин» сравнял счёт, правда, сделал это не прямым ударом со штрафного. Угочукву Иву оказался первым на отскоке, а Даниил Хлусевич неудачно подставил голову под удар соперника.

Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод. По мнению эксперта, Кукуляк принял ошибочное решение в пользу «Рубина». Федотов считает, что Апшацева следовало наградить жёлтой карточкой за симуляцию.

«Кукуляк ошибся, назначив штрафной в пользу «Рубина». Для меня это вообще не штрафной в ворота «Спартака», там не было фола. Была симуляция игрока «Рубина». Игрок хозяев сам напрыгнул на Литвинова, тот же играл в мяч. Следовало показать жёлтую карточку Апшацеву и назначить свободный удар.

Кукуляк просто заигрывается. Он пытается одинаково трактовать единоборства, управлять игрой, а потом оп — и вот так напоминает о себе. Ему ещё повезло, что «Рубин» забил не прямым ударом с этого штрафного — так бы оценку снизили».

Получается, «Спартак» пропустил после штрафного, которого не должно было быть. Любопытно, что назначь Кукуляк пенальти (ведь подкат Литвинова, судя по всему, был в штрафной), то в дело вмешался бы VAR. С высокой долей вероятности видеоассистенты главного арбитра отменили бы 11-метровый удар. А поскольку Кукуляк назначил штрафной, то рассчитывать на VAR было нельзя.

Онлайн матчей 3-го тура РПЛ — в нашем онлайне:
Голы «Спартака» замяли судейский скандал! «Рубин» уничтожают в Казани! LIVE
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Голы «Спартака» замяли судейский скандал! «Рубин» уничтожают в Казани! LIVE
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