«Аль-Ахли» подпишет контракт с полузащитником «Барселоны» Кессье

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Саудовский клуб «Аль-Ахли» подписывает официальные документы с каталонской «Барселоной» по переходу 26-летнего ивуарийского полузащитника Франка Кессье. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, футболист в скором времени пройдёт медицинское обследование в Париже перед переходом в новый клуб.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» и «Барселона» достигли устного соглашения о переходе футболиста за € 15 млн. Кессье подпишет контракт с саудовским клубом на три года.

26-летний Кессье играет за «Барселону» с июля 2022 года. В каталонский клуб он перешёл на правах свободного агента из итальянского «Милана».

В прошлом сезоне Кессье провёл за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.