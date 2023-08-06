«Аль-Ахли» подпишет контракт с полузащитником «Барселоны» Кессье

Саудовский клуб «Аль-Ахли» подписывает официальные документы с каталонской «Барселоной» по переходу 26-летнего ивуарийского полузащитника Франка Кессье. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, футболист в скором времени пройдёт медицинское обследование в Париже перед переходом в новый клуб.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» и «Барселона» достигли устного соглашения о переходе футболиста за € 15 млн. Кессье подпишет контракт с саудовским клубом на три года.
26-летний Кессье играет за «Барселону» с июля 2022 года. В каталонский клуб он перешёл на правах свободного агента из итальянского «Милана».
В прошлом сезоне Кессье провёл за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- 6 августа 2023
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