Саудовский «Аль-Ахли» сделал «Наполи» предложение о покупке Зелиньски
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«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии сделал «Наполи» предложение о покупке полузащитника Петра Зелиньски. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Саудовский клуб хочет договориться о цене в ближайшее время. В случае неудачных переговоров «Аль-Ахли» переключится на Льоренте. Контракт Зелиньски с «Наполи» рассчитан до 2024 года. Ориентировочная стоимость 29-летнего полузащитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн.
В прошедшем сезоне на счету Зелиньски 48 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и десятью результативными передачами. Его команда выиграла итальянскую Серию А, а также дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
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