Экс-защитник ЦСКА Боков — о смерти Мандрыкина: футбол потерял ещё одного хорошего человека

Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал новость о смерти экс-вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Веня запомнился как целеустремлённый человек, который ставит перед собой большие цели. Он был неуступчивым в жизни. Даже после аварии он пытался и старался.

Футбол потерял ещё одного хорошего человека — до этого и Сергей Филиппенков, и Серёга Дмитриев, к сожалению, ушли. Мои искренние соболезнования», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1).