Швеция — США: дополнительное время матча 1/8 финала ЖЧМ закончилось нулевой ничьей

Завершилось дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Место проведения встречи — стадион «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия).

За 120 минут игры команды так и не забили ни одного мяча. Таким образом, победитель определится в серии пенальти.

Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.