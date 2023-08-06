Швеция вышла в 1/4 финала благодаря «миллиметровому» голу в серии пенальти с США

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Встреча прошла на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия). Швеция обыграла США в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.
За 120 минут игры команды так и не забили ни одного мяча. Победный 11-метровый реализовала нападающая Лина Хуртиг. Вратарь сборной США отразила удар шведки, и серия вполне могла продолжиться, но технология Goal-Line показала, что мяч пересёк линию ворот буквально на миллиметр — 5:4.
Фото: Кадр трансляции «Матч Футбол 1»
Соперником Швеции по четвертьфиналу будет сборная Японии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 6 августа 2023
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