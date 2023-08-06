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Гендиректор ЦСКА Бабаев: Мандрыкин был светлым человеком. Двойная трагедия и большое горе

Гендиректор ЦСКА Бабаев: Мандрыкин был светлым человеком. Двойная трагедия и большое горе
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на новость об уходе из жизни экс-вратаря клуба Вениамина Мандрыкина.

Напомним, последние 13 лет Мандрыкин был прикован к постели. В 2010 году он попал в аварию и получил перелом позвоночника.

«Хочу выразить соболезнования родным и близким. Большое горе, когда уходят в таком возрасте. В случае с Веней это двойная трагедия, потому что на его долю и на долю его семьи с 2010 года выпало очень сложное испытание.

Веня был очень добрым и светлым человеком. Все ребята запомнят его таким. Мандрыкин был душой компании и никогда не унывал, оставался собой до самого конца.

Клуб на связи с сестрой Вени. Чуть позже мы сообщим о времени и месте похорон», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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