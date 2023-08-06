«Алания» выразила соболезнования в связи со смертью Вениамина Мандрыкина

Владикавказская «Алания» отреагировала на новость о смерти экс-голкипера клуба и сборной России Вениамина Мандрыкина.
«Сегодня не стало бывшего вратаря «Алании» Вениамина Анатольевича Мандрыкина.
Родился Вениамин Мандрыкин 30 августа 1981 года. До своего 42-го дня рождения он не дожил всего 24 дня.
Вениамин Анатольевич начинал заниматься футболом в спортшколе «Юность». В 2000 году стал основным вратарём «Алании». Выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Томь», «Ростов» и «Динамо» Брянск. Защищал цвета молодёжной и основной сборной России. Голкипер трижды становился чемпионом страны, четыре раза выигрывал Кубок России, трижды побеждал в финалах Суперкубка страны, а также поднимал над головой Кубок УЕФА.
Вениамин Анатольевич всегда пользовался уважением и авторитетом среди партнёров по команде и сотрудников клуба. Справедливый, открытый, общительный — таким его всегда будут помнить друзья и коллеги. Сложный жизненный путь, насыщенный головокружительными взлётами и сокрушительными падениями, он прошёл достойно, не оставляя сомнений в своей воле к победе и жажде жизни.
Футбольный клуб «Алания» выражает искренние соболезнования родным и близким Вениамина Анатольевича. Скорбим вместе с вами. Рухсаг у», — написал клуб у себя в социальных сетях.
- 6 августа 2023
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