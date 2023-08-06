Меган Рапино расплакалась после провала сборной США на чемпионате мира

Нападающая сборной США Меган Рапино расплакалась после вылета команды с чемпионата мира — 2023.
Футболистку утешал её двоюродный брат Остин. США впервые в истории остались без медалей женского первенства планеты.
За 120 минут матча США — Швеция команды не забили ни одного мяча. В серии 11-метровых ударов Рапино била четвёртой в своей команде. Меган нанесла удар выше ворот, а шведки выиграли серию послематчевых пенальти со счётом 5:4. Победный 11-метровый удар реализовала нападающая Лина Хуртиг.
Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.
- 6 августа 2023
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