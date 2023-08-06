Спортдиректор «Локо»: ищем форварда и центрального защитника. Нужны игроки уровня Чорлуки
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о трансферных целях железнодорожников.
«Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника. Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших — уровня Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Хорватский защитник Вердан Чорлука выступал за «Локомотив» в 2012-2021 годах.
В первых трёх турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал четыре очка. Железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» (2:2), победили «Факел» (4:1) и уступили ЦСКА (1:4). В следующем матче чемпионата России команда сыграет с «Крыльями Советов».
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