Экс-президент «Локомотива»: то, что творят защитники, никуда не годится

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от разгромного поражения железнодорожников ЦСКА со счётом 1:4. Встреча прошла в рамках 3-го тура РПЛ.

«У «Локомотива» случилось не просто поражение, а абсолютный провал. Федотов тактически переиграл Галактионова. У железнодорожников была новая схема в 5 защитников. Не нужно было ничего ломать после игры с «Факелом». Футболисты просто не совсем поняли свои задачи. А ЦСКА забил нелепый пенальти. Не понял, зачем Самошников цеплял Чалова, не нужно было это делать. Забив второй мяч, армейцы заставили играть «Локомотив» в несвойственный им футбол. Железнодорожники любят играть на контратаках, когда есть пространство, где быстрый Пиняев убежит. А позиционно «Локомотив» не построил игру – в результате провал.

Если «Локомотив» не усилит оборону, то вряд ли можно рассчитывать на серьёзный успех в этом сезоне. То, что творят защитники, никуда не годится. В школе учат защитников не выбивать через центр, Митай это делает. Корпус не поставил, когда Мухин забивал второй свой гол. Такими защитниками будет очень сложно удачно сыграть в РПЛ.

Очень слабо выглядит Кузьмичёв, Погостнов слишком молод и допускает тактические ошибки, а из-за этого много фолит. Всё это приводит к таким провалам. Самое главное Галактионову и тренерскому штабу не истерить, проанализировать ситуацию и спокойно готовиться к следующим матчам. Ничего страшного не произошло, потеряли три очка и не более того. Не важно, какой счёт», — приводит слова Наумова Metaratings.