«Краснодар» официально объявил о переходе Лукаса Оласы

Футбольный клуб «Краснодар» и испанский «Реал Вальядолид» оформили трансфер Лукаса Оласы. Защитник подписал с «быками» контракт до июня 2025 года с возможностью продления ещё на год, сообщает пресс-служба российского клуба.

29-летний Лукас Оласа начал свою футбольную карьеру в «Ривер Плейте» из Монтевидео. 24 февраля 2013 года забил первый гол за уругвайский клуб.

Ранее выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», за уругвайский «Данубио» и аргентинский «Тальерес». В 2018 году стал игроком «Бока Хуниорс», но вскоре уехал в аренду в испанскую «Сельту», за которую провёл 65 матчей, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач. С 2021 года принадлежит «Реалу Вальядолиду», отыграл за бело-фиолетовых более 50 матчей.