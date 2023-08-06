«Краснодар» официально объявил о переходе Лукаса Оласы
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Футбольный клуб «Краснодар» и испанский «Реал Вальядолид» оформили трансфер Лукаса Оласы. Защитник подписал с «быками» контракт до июня 2025 года с возможностью продления ещё на год, сообщает пресс-служба российского клуба.
29-летний Лукас Оласа начал свою футбольную карьеру в «Ривер Плейте» из Монтевидео. 24 февраля 2013 года забил первый гол за уругвайский клуб.
Ранее выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», за уругвайский «Данубио» и аргентинский «Тальерес». В 2018 году стал игроком «Бока Хуниорс», но вскоре уехал в аренду в испанскую «Сельту», за которую провёл 65 матчей, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач. С 2021 года принадлежит «Реалу Вальядолиду», отыграл за бело-фиолетовых более 50 матчей.
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