Вендел вышел на поле в матче с «Динамо» в рамках 3-го тура РПЛ, заменив Ду Кейроса

Полузащитник «Зенита» Вендел вышел на поле во втором тайме матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Он заменил полузащитника санкт-петербургского клуба Ду Кейроса.

Напомним, до этого заявка 25-летнего полузащитника на новый сезон чемпионата была под вопросом. Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых.

Напомним, сегодня, 6 августа, продолжается матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Динамо». У бело-голубых дублем отметился нападающий Константин Тюкавин, санкт-петербургская команда смогла забить в результате автогола защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.