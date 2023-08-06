Российская Премьер-Лига: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 6 августа, были сыграны последние три матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион «Зенит» на своём поле уступил московскому «Динамо», которое одержало первую победу под руководством Марцела Лички. Дебютную победу после возвращения в элитный дивизион отпраздновала «Балтика», а грозненский «Ахмат» в гостях переиграл «Сочи», для него это также первый успех в новом розыгрыше РПЛ.
Все результаты матчей 3-го тура РПЛ:
«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород» 1:0.
«Крылья Советов» – «Ростов» 5:1.
«Оренбург» – «Урал» 0:2.
«Рубин» – «Спартак» 1:4.
ЦСКА – «Локомотив» 4:1.
«Балтика» – «Факел» 2:1.
«Зенит» – «Динамо» 2:3.
«Сочи» – «Ахмат» 1:2.
Во главе турнирной таблицы, как и неделю назад две команды, набравшие максимальное количество очков в трёх матчах: московский «Спартак» и «Краснодар» (по 9). В активе «Крыльев Советов» и «Урала» по 7 очков, а замыкает первую пятёрку ЦСКА (6).
С нулём в графе «Очки» остаётся только один клуб РПЛ – «Факел».
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