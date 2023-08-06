Вратарь «Зенита» Кержаков: третий гол «Динамо»? Виновата вся команда

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков прокомментировал пропущенный гол на последних минутах матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который принёс московской команде победу в игре со счётом 3:2.

«Какие могут быть эмоции, когда пропускаешь на последней минуте… Отрицательные. Кто виноват в третьем голе? Вся команда виновата, если проиграли.

Если проиграли, значит, по делу. «Зенит» давил во втором тайме? Ну а «Динамо» в первом тайме забило два», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, поражение в матче с «Динамо» стало первым проигрышем «Зенита» в текущем сезоне: ранее в 1-м туре РПЛ петербургский клуб уверенно обыграл «Пари НН», а во 2-м туре сыграл вничью с «Ростовом».