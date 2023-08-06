Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Кержаков: третий гол «Динамо»? Виновата вся команда

Вратарь «Зенита» Кержаков: третий гол «Динамо»? Виновата вся команда
Комментарии

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков прокомментировал пропущенный гол на последних минутах матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который принёс московской команде победу в игре со счётом 3:2.

«Какие могут быть эмоции, когда пропускаешь на последней минуте… Отрицательные. Кто виноват в третьем голе? Вся команда виновата, если проиграли.

Если проиграли, значит, по делу. «Зенит» давил во втором тайме? Ну а «Динамо» в первом тайме забило два», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, поражение в матче с «Динамо» стало первым проигрышем «Зенита» в текущем сезоне: ранее в 1-м туре РПЛ петербургский клуб уверенно обыграл «Пари НН», а во 2-м туре сыграл вничью с «Ростовом».

Материалы по теме
Вот это развязка у «Зенита»! Тюкавин и Грулёв устроили Питеру худший старт в РПЛ за 10 лет
Вот это развязка у «Зенита»! Тюкавин и Грулёв устроили Питеру худший старт в РПЛ за 10 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023