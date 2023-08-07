Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче Суперкубка Англии с «Манчестер Сити» (1:1 – основное время, 4:1 – в серии пенальти).
«Это прекрасное чувство. Не думаю, что может быть что-то намного лучше, чем выиграть трофей на «Уэмбли» в матче с лучшей командой мира, и сделать это так, как мы это сделали. Это действительно воодушевляет, думаю, у нас было несколько отличных моментов в игре, особенно в первом тайме, когда у нас было три отличных шанса, но, к сожалению, когда вы их не реализуете, вы знаете, что может произойти. У нас была небольшая ошибка в центре поля, и мы не выбили мяч, а в следующую секунду мяч оказался в воротах, и играть было очень сложно. Изменения помогли, и мы сохранили некоторую веру и импульс, что позволило нам выиграть игру за счёт гола, а затем и пенальти», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.
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