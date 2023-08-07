Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» от «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в матче Суперкубка Англии с «Арсеналом» (1:1 – основное время, 1:4 – в серии пенальти).

«Мы завершили невероятно напряжённый сезон, игроки уехали в сборные и даже, возможно, трёх недель не отдохнули. Собрались, немного потренировались в Манчестере, потом улетели в Азию, где тренироваться невозможно. Мы неплохо сыграли с «Баварией», а также провели ещё два спарринга.

Игроки были очень хороши, учитывая, что только недавно вернулись. Я видел, что парни всё ещё настроены на работу, так что жаловаться тут не на что. Психологически прибавить и понять, что после совместных побед мы способны играть ещё лучше, – вот наша цель», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.