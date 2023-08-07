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Почеттино объяснил, почему «ПСЖ» не может добиться успеха в Лиге чемпионов

Почеттино объяснил, почему «ПСЖ» не может добиться успеха в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов.

«Мы извлекли из этого опыта очень положительные моменты, зная, что когда вы приходите в такой клуб, как «ПСЖ», это означает, что нужна победа в Лиге чемпионов. Если нет, нужно двигаться дальше. Я надеюсь, что это изменится, потому что я думаю, что «ПСЖ» заслуживает последовательности. Вы не сможете победить, если не создаёте ничего, кроме привлечения громких имён и игроков. «Ливерпуль» выиграл после очень хороших лет упорной работы и стабильности, «Манчестер Сити» — после семи лет с Гвардиолой, «Реал» — тоже. В целом, побеждает тот клуб, который более стабилен», — приводит слова Почеттино The Guardian.

Напомним, Почеттино возглавлял «ПСЖ» с 2021 по 2022 год.

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