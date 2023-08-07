Маскерано высказался о выступлении Месси в «Интер Майами»

Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о выступлении Лионеля Месси за «Интер Майами».
«После чемпионата мира Месси уже разрешил все споры по поводу лучшего игрока. Месси — величайший игрок, которого я когда-либо видел. Месси выглядит очень счастливым в Майами, наслаждаясь не только футболом, но и жизнью и своей семьей, и это могло бы быть сложно в другом месте», — приводит слова Маскерано Marca.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив пять голов и одну результативную передачу.
Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси
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