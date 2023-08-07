Стало известно, какую сумму «Реал» готов предложить за Мбаппе, если тот заявит об уходе
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему интересен мадридскому «Реалу». Испанский клуб хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть «ПСЖ» и после этого готов оплатить трансфер француза уже нынешним летом, сообщает L'Équipe.
По сведениям источника, «Реал» готов выложить за Мбаппе € 180 — 200 млн после публичного заявления о желании покинуть состав парижан.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ». Позже парижане не включили форварда на предсезонный сбор в Японии.
В прошлом сезоне французский нападающий принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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