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Трансферные новости, 5 августа 2023: Мбаппе, Гвардиол, Хойлунн, «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Сити», «ПСЖ», РПЛ, АПЛ

10 главных трансферных новостей дня. Мегасделки «МЮ» и «Сити», развязка саги Мбаппе
Михаил Рождественский
Трансферные новости, 5 августа
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У «Челси» тоже интересный новичок. И ни слова о Саудовской Аравии!

Продолжаем держать вас в курсе главных новостей касательно летнего трансферного окна. 5 августа получилось насыщенным в плане официальных переходов, но и интересных слухов было предостаточно. Всё самое важное — в нашем свежем дайджесте.

Главные новости предыдущего дня:
10 главных трансферных новостей дня. «Челси» нашёл нового топа, «Лацио» — замену Захаряну
10 главных трансферных новостей дня. «Челси» нашёл нового топа, «Лацио» — замену Захаряну

«Манчестер Юнайтед» купил Расмуса Хойлунна

Сага наконец-то завершилась! 20-летний датский нападающий, которого называют «вторым Холандом», переехал на «Олд Траффорд» из «Аталанты». Сумма трансфера — более € 70 млн, контракт рассчитан на пять лет и предусматривает опцию продления на один сезон.

Расмус Хойлунн

Расмус Хойлунн

Фото: manutd.com

Килиан Мбаппе одной ногой в «Реале»?

По крайней мере, так утверждает журналист Родриго Фаес. По его информации, «Реал» и «ПСЖ» всё же согласовали трансфер суперзвезды, и теперь 24-летний нападающий должен подписать с Мадридом долгосрочный контракт. Сумма сделки не уточняется, зато утверждается, что есть вероятность дебюта Мбаппе в составе «Реала» уже в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Игра, если что, состоится 12 августа.

У Фабрицио Романо своя информация. Он пишет, что позиция «ПСЖ» не изменилась. Клуб предложил сразу несколько вариантов, включая продление контракта с фиксированной суммой выкупа для следующего летнего трансферного окна. Мбаппе всё отклонил.

«Тоттенхэм» подписал талантливого защитника

Зовут парня Эшли Филлипс, и купили его у «Блэкберна». Эшли 18 лет, у него внушительный рост — 192 см. Играл за юношеские сборные Англии различных возрастных категорий, стремительно прогрессирует. И вот наиграл на пятилетний контракт с большим клубом!

Эшли Филлипс

Эшли Филлипс

Фото: tottenhamhotspur.com

«Зенит» отклонил смешное предложение по Вильмару Барриосу

Интересно, на что рассчитывал «Ноттингем Форест», когда предлагал чемпионам России € 4 млн за одного из лидеров команды. Фабрицио Романо пишет, что «Зенит» отклонил эту попытку. Клуб готов отпустить 29-летнего колумбийского опорника минимум за € 15 млн.

Партнёр Барриоса по «Зениту» рушит свою карьеру:
Вендел уже не уедет в Бразилию. Но и «Зениту» он, похоже, больше не нужен
Вендел уже не уедет в Бразилию. Но и «Зениту» он, похоже, больше не нужен

«Манчестер Сити» провернул рекордный трансфер защитника

Йошко Гвардиол перешёл из «РБ Лейпциг» к обладателям требла за € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов — столько за защитников ещё никто не платил. Контракт 21-летнего хорвата рассчитан на пять лет. Пока что главное достижение новичка «Сити» — комплимент от Пепа Гвардиолы. Разумеется, из-за фамилии.

Йошко Гвардиол

Йошко Гвардиол

Фото: mancity.com

Бывший защитник «Барселоны» Йерри Мина перешёл в «Фиорентину»

Колумбийскому футболисту уже 28 лет, и теперь у него новое приключение. После «Барсы» Мина играл за «Эвертон», а этим летом стал свободным агентом. Новая команда защитника — «Фиорентина». Заиграет в Италии, как думаете?

«Челси» купил вратаря «Брайтона»

25-летний Роберт Санчес теперь будет конкурировать с Кепой Аррисабалагой, поскольку Эдуард Менди укатил в Саудовскую Аравию. Контракт максимально долгосрочный — на семь лет. Впрочем, вполне в стиле «Челси».

Роберт Санчес

Роберт Санчес

Фото: chelseafc.com

«Манчестер Сити» нацелился на молодую звезду из Германии

Речь о Флориане Вирце. 20-летний полузащитник не первый сезон зажигает за «Байер» в Бундеслиге и считается будущей суперзвездой. По информации Football Transfers, «Сити» видит в талантливом немце замену для Рияда Мареза, уехавшего в Саудовскую Аравию. Вирца высоко оценивает Пеп Гвардиола, да и сам парень не прочь сменить обстановку. Но задёшево «Байер» свою звезду точно продавать не станет.

Ещё немного о Йошко Гвардиоле. Вот зачем он «Сити»:
«Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл?
«Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл?

«Вердер» сделал новое предложение по Наиру Тикнизяну

Об этом пишет Tuttomercatoweb. Не самый надёжный источник, но новость интересная. Итальянцы утверждают, что немецкий клуб предложил € 4 млн за 24-летнего защитника (или уже нападающего?) сборной Армении. «Локомотив» хочет выручить за Тикнизяна € 5 млн, но разница не так велика, поэтому источник уверен, что сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.

Объясняем, как Тикнизян стал лидером «Локо»:
Лучший бомбардир «Локо» — защитник! Прогрессу Тикнизяна способствовали три человека
Лучший бомбардир «Локо» — защитник! Прогрессу Тикнизяна способствовали три человека

«Челси» и «Арсенал» проиграли борьбу за Мохаммеда Кудуса «Брайтону»

Кто бы мог подумать! Авторитетный The Athletic пишет, что «Брайтон» согласовал с «Аяксом» трансфер 23-летнего ганского полузащитника, который станет для английского клуба рекордным. Сумма сделки составит примерно € 40 млн. Сам Кудус близок к договорённости по условиям контракта.

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Теги Футбол РПЛ Трансферы •••

Заглавное фото: mancity.com, manutd.com, Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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