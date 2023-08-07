Кессье проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Ахли». О сделке объявят в скором времени

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье находится в Париже, где проходит медицинские обследования перед трансфером в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, о сделке по переходу ивуарийского футболиста объявят в скором времени, так как стороны согласовали все условия. Переход Кессье обойдётся «Аль-Ахли» в € 15 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» и «Барселона» достигли устного соглашения о переходе футболиста за € 15 млн. Кессье подпишет контракт с саудовским клубом на три года. 26-летний Кессье играет за «Барселону» с июля 2022 года. В каталонский клуб он перешёл на правах свободного агента из итальянского «Милана».

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