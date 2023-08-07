Кузьмичёв: «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом» и способен это делать

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре красно-белых после их победы в матче РПЛ с «Рубином» (4:1). Также Кузьмичёв считает, что «Спартак» должен и способен конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство.
«Второй тайм – это один из лучших таймов «Спартака» при Абаскале. Впереди всё получалось, сзади тоже, кроме стандартов. Вторая половина матча мне понравилась. Замены хорошо освежили игру.
«Спартак» угадал с новичками? С самого начала Бонгонда мне приглянулся в матче с «Нефтчи. Считаю, что это хорошее приобретение «Спартака».
Способны ли красно-белые взять чемпионство с нынешним составом и конкурировать с «Зенитом»? «Спартак» должен конкурировать. Вопрос в том, чтобы проходить дистанцию более ровно, чтобы не было сильных перепадов, которые мы видели в прошлом сезоне. Это больше тренерская работа, где он должен распределять игровое время, проводить ротацию. Если такого провала по ходу сезона не будет, «Спартак» способен составить конкуренцию «Зениту», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
- 7 августа 2023
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