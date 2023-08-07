«Ушёл очень молодым». Антонин Кински высказался о смерти Вениамина Мандрыкина

Бывший вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински отреагировал на новость о смерти экс-голкипера сборной России и московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина.
«Смерть Мандрыкина — это очень грустно… Помню его долгое время в ЦСКА в паре с Акинфеевым. Очень сильная пара. Блин, Веня очень молодым ушёл. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования его семье», — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.
- 7 августа 2023
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