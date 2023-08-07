Созин: если «Спартак» обыграет «Зенит» и уйдёт в отрыв — вряд ли потом его подпустит

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что если «Спартак» обыграет «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ, то вряд ли уже потом позволит сине-бело-голубым сократить отрыв.
«5-й тур РПЛ будет очень важным. Если «Спартак» обыграет «Зенит» и оторвётся на шесть-восемь очков, то почувствует вкус крови. Каждый год мы привыкли, что и на «Спартак», и на другие клубы очень давят ошибки – когда «Зенит» уходит в отрыв. Здесь есть шанс этого избежать, а давление будет на «Зенит». Если «Спартак» оторвётся – вряд ли потом подпустит «Зенит».
Подбор игроков у Абаскаля, мягко говоря, не хуже, чем у Семака. А если на зимнюю паузу уйдут на первом месте, то зимой, наверное, «Спартак» сделает ещё пару точечных приобретений.
Наш чемпионат в этом году стал намного интереснее. Главное, чтобы «Факел» не превратился в «Торпедо» или «Химки» и не отнимал очки у команд из первой половины таблицы. Что касается чемпионства, то если «Спартак» не будет маяться дурью, то навяжет борьбу «Зениту» и выиграет РПЛ», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 7 августа 2023
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