Соболев забил на судей и без голов тащит «Спартак». В роли «ложной девятки» он прекрасен

Но это не значит, что команда Абаскаля и дальше будет сокрушать всех подряд.

Во 2-м туре «Спартак» разгромил в Казани «Рубин», отправив в его ворота четыре мяча. При этом лишь Александр Соболев совершил больше одного голевого действия — на счету нападающего два результативных паса. Спортсмена признали игроком матча, а его продуктивность позволила команде выйти на первое место. У красно-белых, как и у «Краснодара», девять очков, но при одинаковой разнице больше забитых мячей: 9:4 и 6:1 соответственно.

Соболев прислушался к предупреждению Абаскаля и теперь феерит на поле

Весной над Александром Соболевым сгустились тучи, когда он был удалён за неприличный жест в адрес Виллиана Роши в дерби с ЦСКА, за что получил дисквалификацию длиною в несколько матчей. Гильермо Абаскаль сразу дал понять, что подобного больше терпеть не станет.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вёл себя как одиночка и не думал о партнерах. Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения».

Поэтому старт нового сезона — время, когда Соболев должен был показать себя во всей красе, исключив все возможные глупости из своих действий на поле. Пока что ему это в полной мере удаётся — Александр сосредоточился на футболе, перестав цепляться к оппонентам и апеллировать к судьям. Никаких симуляций, никаких споров с арбитрами – просто удивительно.

В матче с «Рубином» у Соболева есть отбор мяча у своей штрафной площади после стремительного ускорения назад на 74-й минуте, заблокированный в своей штрафной площади удар и два выноса мяча от 11-метровой отметки у своих ворот при стандартных положениях соперника. Разве не впечатляет?

Но, конечно, хорош Соболев в первую очередь в атаке. И уже есть один факт, который говорит, что здесь он настоящий профи по местным меркам. После трёх туров РПЛ Александр лучший в лиге из центрфорвардов по голевым передачам — у него их две. При этом многие его коллеги по амплуа сыграли уже три матча, тогда как спартаковский нападающий 1-й тур пропустил из-за той самой дисквалификации.

Голевой пас Александра Соболева на Михаила Игнатова в матче «Рубин» — «Спартак»

Если продолжать тему фактов, то по ключевым передачам на старте РПЛ (2 за матч) Соболев в «Спартаке» уступает лишь Промесу (5), а по ударам ему в клубе вообще нет равных (3). При этом проблемы слабой реализации нет — у Соболева 0,35 xG: соперники знают силу нападающего, поэтому в штрафной площади действуют с ним очень внимательно. Но разноплановость нападающего позволяет ему приносить команде пользу и другими способами.

Стартовая расстановка «Спартака» в матче с «Рубином»

Бонгонда и Медина успешно дебютировали во многом благодаря Соболеву

Если один из мячей с паса Соболева в матче с «Рубином» забил Михаил Игнатов, то другой — новобранец Тео Бонгонда. Для вингера из ДР Конго гол стал уже вторым за «Спартак» в РПЛ. Одна из особенностей футболиста — грамотные ускорения за спины защитников. Это весьма кстати для команды, когда её центрфорвард умеет уходить в глубину и освобождать зоны для партнёров на острие.

Голевой пас Александра Соболева на Тео Бонгонда в матче «Рубин» — «Спартак»

Соболев не просто умеет освобождать зоны, но и готов качественно подыгрывать. И дело не только в двух голевых передачах в игре с «Рубином» — есть и другие аргументы. К примеру, ещё в матче прошлого тура с «Балтикой» Бонгонда должен был забивать с паса нападающего, однако промазал из убойной позиции. А как забыть прошлый сезон, когда Александр отдал девять голевых пасов?! Тогда по ассистам нападающий уступил лишь полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, отдавшему 12 результативных передач.

Выход Тео Бонгонда один на один с вратарём в матче «Спартак» — «Балтика» после паса Александра Соболева

Примечательно, что для освобождения зон партнёрам Соболеву даже не обязательно выходить из чужой штрафной площади — он способен приковывать к себе внимание защитников и внутри неё благодаря физической мощи. Свой мяч в ворота «Рубина» Медина забивал без сопротивления, так как на Александра отвлёкся не только центральный защитник Вуячич, но и его коллега по амплуа Мартынович. Медине мог помешать крайний защитник казанцев Кабутов, однако не успел сообразить, что его партнёры слишком увлечены Соболевым.

Хесус Медина забьёт с паса Даниила Денисов. Центральные защитники «Рубина» — с Александром Соболевым

Гильермо Абаскалю вообще нравится, когда один или сразу два атакующих футболиста отвлекают защитников, чтобы остался свободным кто-то из партнёров. В начале второго тайма матча с «Рубином» тренер даже отправил на острие в пару к Соболеву Квинси Промеса и перешёл на схему 4-4-2 — вдвоём запутать трёх центральных защитников легче, чем в одиночку. Если с Соболевым в момент гола Медины играли Мартынович и Вуячич, то Грицаенко был сконцентрирован на Промесе. Тем показательнее, что два оппонента были именно с Соболевым.

Даже если соперники и дальше продолжат лишать Соболева голевых моментов, он всё равно будет полезен. И в этом сила красно-белых — их центрфорварда нельзя выключить полностью. Слишком уж он разноплановый, чтобы такое было можно сотворить.

Расстановка «Спартака» в момент гола Хесуса Медины

Соболев — красавец. Но в то же время пока он и «Спартак» не делают ничего невозможного

Не отмечать нападающего, его партнёров и их взаимодействия сейчас нельзя — свои аплодисменты заслужили. В то же время, не скупясь на похвалу, важно сделать ремарку про уровень соперников — красно-белые пока встречались не с самыми грозными из них.

Если «Рубин» и «Балтика» ещё в прошлом сезоне играли в Первой лиге, то «Оренбург» стал третьей командой с конца по пропущенным мячам в РПЛ — 55. Больше в предыдущем сезоне пропустили лишь «Торпедо» (61) и «Химки» (67), которые лигу покинули.

Показательно, что ни «Рубин», ни «Балтика», ни «Оренбург» в новом сезоне РПЛ пока ни разу не сыграли «на ноль». По-настоящему мерить качество атаки «Спартака» оборонами этих команд неправильно. Как и записывать красно-белых в главные конкуренты «Зениту» в борьбе за чемпионский титул.

В ближайшей перспективе, как и водится в спорте, со «Спартаком» возможно всё что угодно. Сейчас соперники в чемпионате будут куда серьёзнее — «Урал» и «Зенит». Верите, что спартаковская феерия продолжится и в матчах с ними? Признаться, у меня есть сомнения, особенно по встрече с командой Виктора Гончаренко в гостях.