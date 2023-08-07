Созин: «Зениту» не надо рассказывать про дикие потери. Нельзя так страдать из-за Малкома

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что потеря бразильского нападающего Малкома не оправдывает плохих результатов «Зенита» на старте нового сезона.
«Я не понимаю, какие потери надо компенсировать «Зениту». Кого нет – Малкома? Да, это лидер, да, лучший бомбардир. Но если одного игрока нет, это что – сразу крест на команде? Пусть Семак доказывает, что и без лидера он – лучший тренер в РПЛ. Если «Зенит» без одного бразильца перестал бить по воротам – то проблема в команде, а не в трансфере. И не надо рассказывать всему населению страны, что там такие дикие потери, что играть невозможно. Нельзя так страдать только из-за Малкома. Работать надо было больше и Вендела не отпускать», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 7 августа 2023
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