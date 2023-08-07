«Зенит» в первых турах РПЛ — заурядная команда. На поле просто некому делать результат

«Зенит» на своём поле проиграл «Динамо» — 2:3.

После трёх туров у команды Сергея Семака всего четыре очка. Последний раз так плохо «Зенит» стартовал ещё в 2013 году.

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В чём причины нынешних неудач?

После распада дуэта Родригао — Ловрен у «Зенита» нет надёжности сзади. Матч с «Динамо» провалил Ренан

Ещё в первой части прошлого сезона «Зенит» славился очень надёжной обороной — команда Сергея Семака пропустила лишь 7 мячей в 17 турах РПЛ. Но во второй части сезона всё изменилось:13 голов в 13 матчах. Провал налицо — 0,4 гола за матч против 1,0 мяча за игру. Главная причина — в распаде ведущего сочетания центральных защитников. Проблема до сих пор не решена.

Деян Ловрен в зимнее трансферное окно перебрался во французский «Лион», заплативший «Зениту» € 2 млн. Уход хорвата уже не сулил ничего хорошего чемпиону России, но к нему добавились проблемы у его коллеги по амплуа Родригао — бразилец остался в клубе, однако во второй части чемпионата вынужден был пропустить сразу шесть матчей. Из-за операции в связи с травмой приводящей мышцы бедра он недоступен и на старте нынешнего сезона — по словам Семака, возвращение ожидается не раньше сентября.

Основным сзади с нового года является перешедший из «Коринтианса» в статусе свободного агента бразилец Роберт Ренан — на старте текущего сезона южноамериканец неизменно выходит в старте. Ему всего 19 лет, он нестабилен как при непосредственно разрушении, так и при владении мячом. В матче с «Динамо» защитника угораздило собрать кучу ошибок.

Когда «Динамо» забивало первый мяч, Ренан сначала обрезался, а в финальной фазе атаки соперника позволил Нгамалё прокинуть мяч себе между ног и ассистировать Константину Тюкавину.

Обрез Роберта Ренана перед первой голевой атакой «Динамо» Фото: Скриншот

Второй гол «Динамо» организовало после открывания Тюкавина за спину Ренану и длинной передачи от партнёра. Ещё один непозволительный для защитника чемпионской команды просчёт.

Открывание Константина Тюкавина за спину Роберта Ренана во второй голевой атаке «Динамо» Фото: Скриншот

На данный момент у «Зенита» просто нет защитника, который в отсутствие травмированного Родригао мог бы стать лидером центра обороны. Страхиня Эракович — новичок, Нуралы Алип рассматривается тренерским штабом как ближайший резервист, Дмитрий Чистяков получил повреждение в игре предыдущего тура. Кстати, о Чистякове. За голевую ошибку в матче с «Ахматом» в прошлом сезоне он был раскритикован генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым и даже на время выведен из состава.

«Зенит» оказался в ситуации, когда оборону кардинальным образом улучшить сложно. Перейти на три защитника? Так и два надёжных не набирается — какие уж там три. Впрочем, в игре с «Динамо» по ходу матча такой тактический ход состоялся: когда в центре обороны по ходу второго тайма действовали Караваев, Алип и Эракович, хозяева ничего не пропустили.

Интересно, что в среднем за матч «Зенит» на старте сезоне позволяет соперникам нанести 8 ударов по своим воротам — лучший результат наравне с «Уралом». Всё перечеркивают именно индивидуальные ляпы, от которых тренерскому штабу трудно застраховаться.

Без Малкома у «Зенита» нет игрока, который готов регулярно делать разницу впереди. «Динамо» выключило Кассьерру

Самым результативным игроком прошлого сезона РПЛ стал Малком — 23+7 по системе «гол+пас». При этом он единственный из «Зенита», кто попал в топ-10 самых результативных футболистов лиги. В то же время по два таких игрока было у ЦСКА (Чалов, Медина), «Краснодара» (Сперцян, Кордоба) и «Спартака» (Соболев, Промес).

Когда «Зенит» покинули Артём Дзюба и Сердар Азмун, у Малкома появилась возможность не только угрожать чужим воротам со своего правого фланга и из-за пределов штрафной, но и регулярно вырываться на острие, что бразилец с блеском и делал, наколотив из штрафной 18 мячей. Малком мог как завершить голом командные усилия, так и придумать мяч из ничего. Но в то же время ни у одного другого нападающего такого прогресса в результативности больше так и не случилось.

Есть логика в том, что вместе с Малкомом из «Зенита» ушла и высокая результативность. После трёх туров «Зенит» забил пять мячей — седьмой результат в лиге. В прошлом сезоне в целом удалось отличиться 74 раза — лучший показатель. Проседание пока очень заметное: 1,7 мяча за игру сейчас против 2,5 гола тогда.

Кто из играющих в передней линии игроков сейчас теоретически может делать результат так, как тогда Малком? Никто. Матео Кассьерра? Два мяча за весь прошлый сезон в РПЛ. Иван Сергеев? 10 голов, но сразу семь из них после выходов на замену, когда ему противостояли измотанные тем же Малкомом защитники. К тому же бразилец мог изобрести впереди и сам, а Кассьерра и Сергеев гораздо в большей степени зависимые футболисты. На двоих в матче с «Динамо» у нападающих три удара, включая голевой тычок Сергеева после выхода на замену.

По ходу матча с «Динамо» тренерский штаб «Зенита» не стеснялся идти на упрощение игры и эксперименты. Пример упрощения — за всю игру хозяева сделали 29 навесов в штрафную! Пример эксперимента — в промежутке с 66-й по 81-ю минуту «Зенит» играл 3-5-2 с парой Сергеев — Кассьера впереди: сзади было надёжно, однако сравнять счёт не получалось. Неудачная проба привела к выходу Бакаева вместо Караваева — стало острее впереди, но «Динамо» вырвало победу, наказав за замену защитника в пользу атакующего игрока.

«Зенит» в середине второго тайма

«Зенит» в конце матча

За три тура «Зенит» наиграл в сумме на 1,9 xG – худший результат в лиге (данные Opta). По ударам в створ (8) команда Семака опережает только «Пари НН». Наконец, за 270 минут игрового времени действующий чемпион России лишь 11 раз пробил по воротам из пределов штрафной площади! Совсем не по-чемпионски.

Надежда — на Вендела. Растренированный бразилец против «Динамо» вышел на замену и преобразил игру!

Мало шансов, что у «Зенита» разом уйдут индивидуальные ошибки при обороне. К тому же в следующем туре, в котором чемпион встретится дома с «Факелом», из-за красной карточки не сыграет опорник Вильмар Барриос. Значит, чтобы добиваться результата, нужно повышать атакующую производительность, в том числе чтобы компенсировать привозы сзади.

Надежда впереди — на Вендела. Бразилец, который долго не хотел возвращаться в «Зенит», в игре с «Динамо» вышел на замену и по её итогам стал лучшим в своей команде по ключевым передачам — три! Именно прострел Вендела привёл к голу Сергеева. Несмотря на изобретательность впереди, бразилец показал и высокую точность передач — 87,5%. А ведь он прилетел в Россию только в конце июля. Да ещё и не в лучшей форме.

Символично, что пока второй тайм матча с «Динамо» — лучший для «Зенита» отрезок по остроте: здесь и 10 ударов всего, и восемь из них из штрафной площади, и четыре попадания в створ. Скромнее было даже в том тайме с «Пари НН», когда нижегородцы играли в меньшинстве.

Если вокруг Вендела «Зенит» сможет закрутить свою игру, то постепенно способны начать забивать и его партнёры. В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим центральным полузащитником во всей лиге по xGChain (18,07), по xGBuildup (12,49), а ещё совершил 12 (8+4) голевых действий.

xGChain — это ожидаемые голы всех атак, в которых принял участие определённый игрок; XGBuildup — ожидаемые голы команды в атаках, в которых конкретный футболист принял участие на их ранней стадии.

Но если Вендел всё же покинет клуб, Семаку будет очень сложно.