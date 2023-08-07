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«Зенит» — «Динамо» — 2:3, у команды Семака большие проблемы, Вендел может спасти — тактика, разбор

«Зенит» в первых турах РПЛ — заурядная команда. На поле просто некому делать результат
Евгений Ломоносов
«Зенит» — «Динамо» — 2:3
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Есть смысл молиться на скорый набор формы Венделом.

«Зенит» на своём поле проиграл «Динамо» — 2:3.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 2'   1:1 Бальбуэна – 10'   1:2 Тюкавин – 33'   2:2 Сергеев – 90'   2:3 Грулёв – 90+6'
Удаления: Барриос – 90+4' / нет

После трёх туров у команды Сергея Семака всего четыре очка. Последний раз так плохо «Зенит» стартовал ещё в 2013 году.

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В чём причины нынешних неудач?

После распада дуэта Родригао — Ловрен у «Зенита» нет надёжности сзади. Матч с «Динамо» провалил Ренан

Ещё в первой части прошлого сезона «Зенит» славился очень надёжной обороной — команда Сергея Семака пропустила лишь 7 мячей в 17 турах РПЛ. Но во второй части сезона всё изменилось:13 голов в 13 матчах. Провал налицо — 0,4 гола за матч против 1,0 мяча за игру. Главная причина — в распаде ведущего сочетания центральных защитников. Проблема до сих пор не решена.

Деян Ловрен в зимнее трансферное окно перебрался во французский «Лион», заплативший «Зениту» € 2 млн. Уход хорвата уже не сулил ничего хорошего чемпиону России, но к нему добавились проблемы у его коллеги по амплуа Родригао — бразилец остался в клубе, однако во второй части чемпионата вынужден был пропустить сразу шесть матчей. Из-за операции в связи с травмой приводящей мышцы бедра он недоступен и на старте нынешнего сезона — по словам Семака, возвращение ожидается не раньше сентября.

Основным сзади с нового года является перешедший из «Коринтианса» в статусе свободного агента бразилец Роберт Ренан — на старте текущего сезона южноамериканец неизменно выходит в старте. Ему всего 19 лет, он нестабилен как при непосредственно разрушении, так и при владении мячом. В матче с «Динамо» защитника угораздило собрать кучу ошибок.

Когда «Динамо» забивало первый мяч, Ренан сначала обрезался, а в финальной фазе атаки соперника позволил Нгамалё прокинуть мяч себе между ног и ассистировать Константину Тюкавину.

Обрез Роберта Ренана перед первой голевой атакой «Динамо»

Обрез Роберта Ренана перед первой голевой атакой «Динамо»

Фото: Скриншот

Второй гол «Динамо» организовало после открывания Тюкавина за спину Ренану и длинной передачи от партнёра. Ещё один непозволительный для защитника чемпионской команды просчёт.

Открывание Константина Тюкавина за спину Роберта Ренана во второй голевой атаке «Динамо»

Открывание Константина Тюкавина за спину Роберта Ренана во второй голевой атаке «Динамо»

Фото: Скриншот

На данный момент у «Зенита» просто нет защитника, который в отсутствие травмированного Родригао мог бы стать лидером центра обороны. Страхиня Эракович — новичок, Нуралы Алип рассматривается тренерским штабом как ближайший резервист, Дмитрий Чистяков получил повреждение в игре предыдущего тура. Кстати, о Чистякове. За голевую ошибку в матче с «Ахматом» в прошлом сезоне он был раскритикован генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым и даже на время выведен из состава.

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«Зенит» оказался в ситуации, когда оборону кардинальным образом улучшить сложно. Перейти на три защитника? Так и два надёжных не набирается — какие уж там три. Впрочем, в игре с «Динамо» по ходу матча такой тактический ход состоялся: когда в центре обороны по ходу второго тайма действовали Караваев, Алип и Эракович, хозяева ничего не пропустили.

Интересно, что в среднем за матч «Зенит» на старте сезоне позволяет соперникам нанести 8 ударов по своим воротам — лучший результат наравне с «Уралом». Всё перечеркивают именно индивидуальные ляпы, от которых тренерскому штабу трудно застраховаться.

Без Малкома у «Зенита» нет игрока, который готов регулярно делать разницу впереди. «Динамо» выключило Кассьерру

Самым результативным игроком прошлого сезона РПЛ стал Малком — 23+7 по системе «гол+пас». При этом он единственный из «Зенита», кто попал в топ-10 самых результативных футболистов лиги. В то же время по два таких игрока было у ЦСКА (Чалов, Медина), «Краснодара» (Сперцян, Кордоба) и «Спартака» (Соболев, Промес).

Когда «Зенит» покинули Артём Дзюба и Сердар Азмун, у Малкома появилась возможность не только угрожать чужим воротам со своего правого фланга и из-за пределов штрафной, но и регулярно вырываться на острие, что бразилец с блеском и делал, наколотив из штрафной 18 мячей. Малком мог как завершить голом командные усилия, так и придумать мяч из ничего. Но в то же время ни у одного другого нападающего такого прогресса в результативности больше так и не случилось.

Есть логика в том, что вместе с Малкомом из «Зенита» ушла и высокая результативность. После трёх туров «Зенит» забил пять мячей — седьмой результат в лиге. В прошлом сезоне в целом удалось отличиться 74 раза — лучший показатель. Проседание пока очень заметное: 1,7 мяча за игру сейчас против 2,5 гола тогда.

Отчёт о матче «Зенит» — «Динамо»:
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Кто из играющих в передней линии игроков сейчас теоретически может делать результат так, как тогда Малком? Никто. Матео Кассьерра? Два мяча за весь прошлый сезон в РПЛ. Иван Сергеев? 10 голов, но сразу семь из них после выходов на замену, когда ему противостояли измотанные тем же Малкомом защитники. К тому же бразилец мог изобрести впереди и сам, а Кассьерра и Сергеев гораздо в большей степени зависимые футболисты. На двоих в матче с «Динамо» у нападающих три удара, включая голевой тычок Сергеева после выхода на замену.

По ходу матча с «Динамо» тренерский штаб «Зенита» не стеснялся идти на упрощение игры и эксперименты. Пример упрощения — за всю игру хозяева сделали 29 навесов в штрафную! Пример эксперимента — в промежутке с 66-й по 81-ю минуту «Зенит» играл 3-5-2 с парой Сергеев — Кассьера впереди: сзади было надёжно, однако сравнять счёт не получалось. Неудачная проба привела к выходу Бакаева вместо Караваева — стало острее впереди, но «Динамо» вырвало победу, наказав за замену защитника в пользу атакующего игрока.

«Зенит» в середине второго тайма

«Зенит» в середине второго тайма

«Зенит» в конце матча

«Зенит» в конце матча

За три тура «Зенит» наиграл в сумме на 1,9 xG – худший результат в лиге (данные Opta). По ударам в створ (8) команда Семака опережает только «Пари НН». Наконец, за 270 минут игрового времени действующий чемпион России лишь 11 раз пробил по воротам из пределов штрафной площади! Совсем не по-чемпионски.

Надежда — на Вендела. Растренированный бразилец против «Динамо» вышел на замену и преобразил игру!

Мало шансов, что у «Зенита» разом уйдут индивидуальные ошибки при обороне. К тому же в следующем туре, в котором чемпион встретится дома с «Факелом», из-за красной карточки не сыграет опорник Вильмар Барриос. Значит, чтобы добиваться результата, нужно повышать атакующую производительность, в том числе чтобы компенсировать привозы сзади.

Надежда впереди — на Вендела. Бразилец, который долго не хотел возвращаться в «Зенит», в игре с «Динамо» вышел на замену и по её итогам стал лучшим в своей команде по ключевым передачам — три! Именно прострел Вендела привёл к голу Сергеева. Несмотря на изобретательность впереди, бразилец показал и высокую точность передач — 87,5%. А ведь он прилетел в Россию только в конце июля. Да ещё и не в лучшей форме.

Символично, что пока второй тайм матча с «Динамо» — лучший для «Зенита» отрезок по остроте: здесь и 10 ударов всего, и восемь из них из штрафной площади, и четыре попадания в створ. Скромнее было даже в том тайме с «Пари НН», когда нижегородцы играли в меньшинстве.

Если вокруг Вендела «Зенит» сможет закрутить свою игру, то постепенно способны начать забивать и его партнёры. В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим центральным полузащитником во всей лиге по xGChain (18,07), по xGBuildup (12,49), а ещё совершил 12 (8+4) голевых действий.

xGChain — это ожидаемые голы всех атак, в которых принял участие определённый игрок; XGBuildup — ожидаемые голы команды в атаках, в которых конкретный футболист принял участие на их ранней стадии.

Но если Вендел всё же покинет клуб, Семаку будет очень сложно.

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