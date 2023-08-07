Максименко: «Балтика» очень понравилась, было интересно играть, респект

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признался, что ему очень понравилась игровая манера «Балтики», с которой красно-белые встречались во 2-м туре РПЛ. Игра закончилась победой «Спартака» со счётом 2:1.
«У «Спартака» плотный календарь? Моё мнение: не надо на этом зацикливаться. Сейчас у нас сложный календарь, потом у других пойдут сложные отрезки. Лично мне этот отрезок дался в физическом плане нормально, хотя я ведь в прошлом сезоне играл, как правило, только в Кубке. Посмотрим, что будет дальше.
Ожидал ли я такой смелой игры от «Балтики»? Соперник очень понравился. Показал агрессивный футбол. Нас накрывали на каждом клочке поля. С балтийцами было правда интересно играть. Видно: ребята знают, что делают. Тренерская идея тоже видна. Респект. Обычно ведь команды, которые выходят из Первой лиги, закрываются, а тут сразу побежали, заиграли. Буду за ними следить», — приводит слова Максименко официальный сайт «Спартака».
- 7 августа 2023
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