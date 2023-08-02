Игра «Балтики» со «Спартаком» понравилась. Но стратегия Игнашевича и клуба — большой риск

Вам понравилась игра «Балтики» со «Спартаком»? Ощущение: это точно не тотальная безнадёга. Новичков лиги всегда принято сравнивать с прошлогодними. Тем более «Балтика» схожа как минимум с двумя. Заходившее «Торпедо» сохранило почти весь состав, так как не оказалось денег на трансферы. И «Оренбург» – они нашли средства и закупились в Южной Америке. Именно это помогло сразу стать крепким середняком.

Образ «Балтики» – где-то между. С одной стороны, акцент на своих. С другой — ориентир на южноамериканский рынок. Вот две цитаты ещё перед началом сезона, подтверждающие этот тезис. Первая – слова Игнашевича в интервью Тимуру Журавелю.

Сергей Игнашевич главный тренер «Балтики» «Нынешние футболисты заслужили повышение в классе. Я оставил бы всех и зашёл с ними в Премьер-Лигу. Мне этот путь проще. Никому не могу сказать «спасибо, до свидания, ты не готов к этому уровню». Да, этим составом будет трудно решать задачи, нужно усиление. Рашид Рахимов сказал про 60-70% обновления – это его мнение».

Это Сергей сказал чуть ли не сразу после выхода команды в РПЛ. И на следующий день после того, как услышал от более опытного Рашида Рахимова другое мнение: тренер «Рубина» считал, что обновляться надо на 60-70%, чтобы быть конкурентоспособными в высшей лиге. Казань пошла плюс-минус по этому пути. Действительно скинула ненужный балласт, неплохо закупилась и уже набрала два очка.

«Балтика» же прислушалась к Игнашевичу. Смотрим состав на матч со «Спартаком» – одним из претендентов на чемпионство – и видим удивительную картину. В составе только четыре новичка – остальные семь футболистов играли в предыдущем сезоне в Первой лиге. Даже восемь – Галоян тоже оттуда, разве что выступал за «Аланию».

То есть восемь футболистов Первой лиги условную половину матча на равных боролись с бронзовым призером предыдущего сезона. Да, можно сказать, что результат на табло. Можно сколько угодно здорово выглядеть, но набрать 0 очков. И про игру все забудут. Бесспорно. Но вряд ли кто-то будет отрицать, что бóльшую часть второго тайма «Балтика» выглядела лучше «Спартака». И это с костяком, который формировался в дивизионе уровнем ниже.

«Спартак» — «Балтика» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё важный момент – на вторые 45 минут на поле вышли три футболиста «Балтики» из прошлого сезона и два новичка-легионера. Так что баланс оставался плюс-минус таким же.

А вот вторая цитата – уже генерального директора Кирилла Волженкина – про усиление. Руководство не скрывало, что ориентируется в трансферной политике на «Оренбург».

Кирилл Волженкин генеральный директор «Балтики» «В плане селекции команд, которые только вышли в РПЛ, мне нравится, как работает «Оренбург». Мы планируем действовать в этом же стиле. Они финишируют в середине таблицы, собственно, чего и мы хотим в первый сезон. Мы сейчас глубоко изучаем рынок Южной Америки. Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины, Уругвая и других стран. Акцент сделаем на них».

Получается, действительно, частичная смесь концепций «Торпедо» и «Оренбурга». С общим посылом – развитие игроков для их выгодной перепродажи. Бесспорно, крутая идея. Но пока она принесла разве что победу в матче Кубка России.

Ещё одна важная деталь, которая может поставить такую стратегию под сомнения. Летом, уже после выбора концепции на РПЛ, в клуб зашёл новый большой спонсор – «Ростех». Цели были обозначены: быть в середине таблицы. Методы и их реализацию выбирает руководство. После нескольких относительно успешных лет «Арсенала» в РПЛ (при поддержке того же «Ростеха») едва ли корпорация захочет, чтобы их клуб болтался внизу.

Логотип «Ростеха» на форме тульского «Арсенала» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Поэтому Игнашевичу по ходу сезона точно предстоит выбор: что делать, если нынешние игроки всё же не потянут уровень РПЛ? И очки продолжат улетать сопернику при качественной игре. Один из вариантов – переориентироваться на легионеров. Сократить до минимума число тех, кто играл в Первой лиге, и поставить на других.

Готов ли к такому молодой тренер? Неизвестно. А момент принципиальный. Но едва ли Сергей будет жертвовать результатом во имя своих собственных принципов. И если найдёт нужный баланс, у клуба всё будет хорошо.