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«Челси» и «Ювентус» проведут новый раунд переговоров по обмену Лукаку на Влаховича

«Челси» и «Ювентус» проведут новый раунд переговоров по обмену Лукаку на Влаховича
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На этой неделе «Челси» снова обсудит с «Ювентусом» возможность обмена бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на сербского форварда Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, обсуждения идут через посредников. «Ювентус» продолжает наставать на € 40 млн сверх обмена.

Сообщается, что ключевым аспектом в переговорах будет мнение главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист ещё окончательно не определился, нужен ли ему Влахович.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Влахович провёл 42 игры за «Ювентус» и сумел забить 14 мячей, а также оформил четыре ассиста.

Ранее главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри высказался о возможном обмене.

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