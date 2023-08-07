«Челси» и «Ювентус» проведут новый раунд переговоров по обмену Лукаку на Влаховича

На этой неделе «Челси» снова обсудит с «Ювентусом» возможность обмена бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на сербского форварда Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, обсуждения идут через посредников. «Ювентус» продолжает наставать на € 40 млн сверх обмена.
Сообщается, что ключевым аспектом в переговорах будет мнение главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист ещё окончательно не определился, нужен ли ему Влахович.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Влахович провёл 42 игры за «Ювентус» и сумел забить 14 мячей, а также оформил четыре ассиста.
Ранее главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри высказался о возможном обмене.
- 7 августа 2023
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