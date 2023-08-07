Арбитр Федотов: если бы Кукуляк назначил пенальти в ворота «Спартака», VAR бы не полез
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Арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с назначением штрафного удара в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак» (1:4). Судья матча Евгений Кукуляк усмотрел фол за пределами штрафной площади, когда Руслан Литвинов выбил мяч у Марата Апшацева. После розыгрыша этого штрафного казанцы сравняли счёт.
«Если бы Кукуляк назначил в этом эпизоде 11-метровый, VAR бы не полез. Арбитр просто сказал бы: «Был контакт в ногах. Для меня это пенальти». Всё! У видеоассистентов было бы больше работы — пришлось бы думать, звать Кукуляка к монитору или нет. Я бы позвал. Думаю, он посмотрел бы и признал ошибку. Это лучший сценарий из возможных», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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