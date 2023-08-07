Константин Кучаев: если Слуцкий получает удовольствие от шоу, почему нет? Пусть кайфует
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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о медийной активности бывшего главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.
«Не смотрю шоу такого направления, такие шутки мне не близки. Но я его в этом поддерживаю. Он говорил мне как-то: «Если тебе что-то нравится, делай, не думай». Если ему это нравится, если он получает супербольшие эмоции, удовольствие, почему ему этим не заниматься? Каждый мыслит и видит по-своему. Если он кайфует, пускай кайфует», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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