Радимов: победный гол Медины поможет ему адаптироваться после перехода из ЦСКА и травмы

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 3-го тура Российской Премьер-Лиги, выделив три лучших и три худших игрока по его мнению.

«Разочаровали:

Марио Митай («Локомотив»): провалил игру, и совсем не сработала задумка с переводом Тикнизяна вперёд, а Митая под ним. Из его зоны делали, что хотели, да и неудачный вынос через центр, который привёл к пропущенному голу — чудовищный брак.

Сергей Песьяков («Ростов»): когда вратарь пропускает пять, к нему всегда есть вопросы. Были и ошибки, были и эпизоды, когда просто не выручил. Пять пропущенных — это перебор!

Роберт Ренан («Зенит»): тут, думаю, всё понятно. Важный матч, такой накал, и такие «привозы». Обрезал, давал себя обыгрывать, поэтому закономерно был заменён. Очень неудачный матч.

Порадовали:

Максим Мухин (ЦСКА): удивил дублем, причём в игре с бывшей командой — такое всегда ценно. Ну и интервью весёлое после игры дал — тоже круто!

Хесус Медина («Спартак»): после такого громкого перехода и паузы из-за травмы дебютировать с забитого мяча, да ещё и победного — очень ценно. Психологически это может помочь игроку адаптироваться.

Константин Тюкавин («Динамо»): дубль на поле чемпиона, второй вообще шедевральный — какие тут вопросы, просто лучший!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.