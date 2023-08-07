Радимов: победный гол Медины поможет ему адаптироваться после перехода из ЦСКА и травмы

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 3-го тура Российской Премьер-Лиги, выделив три лучших и три худших игрока по его мнению.
«Разочаровали:
Марио Митай («Локомотив»): провалил игру, и совсем не сработала задумка с переводом Тикнизяна вперёд, а Митая под ним. Из его зоны делали, что хотели, да и неудачный вынос через центр, который привёл к пропущенному голу — чудовищный брак.
Сергей Песьяков («Ростов»): когда вратарь пропускает пять, к нему всегда есть вопросы. Были и ошибки, были и эпизоды, когда просто не выручил. Пять пропущенных — это перебор!
Роберт Ренан («Зенит»): тут, думаю, всё понятно. Важный матч, такой накал, и такие «привозы». Обрезал, давал себя обыгрывать, поэтому закономерно был заменён. Очень неудачный матч.
Порадовали:
Максим Мухин (ЦСКА): удивил дублем, причём в игре с бывшей командой — такое всегда ценно. Ну и интервью весёлое после игры дал — тоже круто!
Хесус Медина («Спартак»): после такого громкого перехода и паузы из-за травмы дебютировать с забитого мяча, да ещё и победного — очень ценно. Психологически это может помочь игроку адаптироваться.
Константин Тюкавин («Динамо»): дубль на поле чемпиона, второй вообще шедевральный — какие тут вопросы, просто лучший!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 7 августа 2023
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:49
-
20:46
-
20:38
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:05
-
18:59
-
18:52
-
18:52
-
18:50