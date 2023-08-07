Владислав Радимов выделил три главных разочарования 3-го тура РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 3-го тура Российской Премьер-Лиги, выделив три главных разочарования.
«Пари Нижний Новгород»: у команды нет забитых мячей в трёх стартовых турах — это тревожный знак. Да, в обороне более-менее играют надёжно, но без забитых мячей остаться в РПЛ будет сложно, в атаке нужно прибавлять.
«Ростов»: понятно, что не было лидера команды — Максима Осипенко, да и вообще в обороне было непривычное сочетание, но так разваливаться, конечно, нельзя. 1:5 — очень печально.
«Локомотив»: у железнодорожников мощный российский костяк, практически полностью составленный из игроков сборной, особенно в атаке большой выбор исполнителей. Есть скамейка — Изидор, Миранчук, Сарвели, но всё равно результат в матче с ЦСКА провальный», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 7 августа 2023
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