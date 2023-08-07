Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов выделил три главных разочарования 3-го тура РПЛ

Владислав Радимов выделил три главных разочарования 3-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 3-го тура Российской Премьер-Лиги, выделив три главных разочарования.

«Пари Нижний Новгород»: у команды нет забитых мячей в трёх стартовых турах — это тревожный знак. Да, в обороне более-менее играют надёжно, но без забитых мячей остаться в РПЛ будет сложно, в атаке нужно прибавлять.

«Ростов»: понятно, что не было лидера команды — Максима Осипенко, да и вообще в обороне было непривычное сочетание, но так разваливаться, конечно, нельзя. 1:5 — очень печально.

«Локомотив»: у железнодорожников мощный российский костяк, практически полностью составленный из игроков сборной, особенно в атаке большой выбор исполнителей. Есть скамейка — Изидор, Миранчук, Сарвели, но всё равно результат в матче с ЦСКА провальный», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Радимов: как «Барселона» ослабла без Месси, так и «Зенит» ослабнет без Малкома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023